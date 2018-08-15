2018-08-15T04:58:39+03:00
Политика

Глава Пентагона заявил о планах США защитить свои спутники

Джеймс Мэттис заявил об угрозе в космосе со стороны России и Китая
Юлия ДИВЕЕВА
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Министр обороны США Джеймс Мэттис.Министр обороны США Джеймс Мэттис.Фото: REUTERS
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Космические силы необходимы Соединенным Штатам, чтобы защищать свои спутники от России и Китая. Такое заявление сделал Министр обороны США Джеймс Мэттис.

Как пишет Тhe Washington Post, слова главы Пентагона прозвучали через несколько дней после того, как вице-президент Майк Пенс объявил о планах по созданию шестой отдельной военной боевой службы США к 2020 году для обеспечения господства Америки в космосе.

Мэттис, который находится с визитом в Бразилии, заверил, что у США нет планов по размещению оружия в космосе. Однако он указал на важную роль спутников не только для военных операций, но для мировой экономики. Министр напомнил, как в январе 2007 года Китай с помощью ракеты наземного базирования уничтожил собственный метеорологический спутник.

По мнению Мэттиса, это было сделано, чтобы продемонстрировать Соединенным Штатам свои возможности.

«С тех пор наши разведывательные службы наблюдали за тем, как другие страны, в том числе Россия, развивают возможности космической атаки», - сказал глава Пентагона.

Поэтому США нужны Космические силы, которые станут ответом на растущие угрозы со стороны других стран.

«Мы не намерены милитаризировать пространство. Однако в случае необходимости мы будем защищаться в космосе», пригрозил Мэттис.

Напомним, в октябре 2017 года США отказались поддержать в ООН три резолюции, разработанные в соавторстве Россией, Китаем и рядом других стран. Один из документов призывал к скорейшему началу международных переговоров о разработке юридического документа запрещающего размещение оружия в космосе.

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