Ким Чен Ын поздравил Путина с годовщиной освобождения Кореи

СЕГОДНЯ 05:30 2018-08-15T05:31:15+03:00

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын направил в среду в адрес президента России Владимира Путина поздравительную телеграмму по случаю годовщины освобождения Кореи и капитуляции Японии во Второй мировой войне. Об этом сообщило агентство ЦТАК

«По случаю 73-й годовщины освобождения Кореи шлю теплый привет вам и вашей дружественной стране. Пользуясь этим случаем, от всей души желаю вам больших успехов в вашей ответственной работе по построению могучей России», - говорится в телеграмме главы КНДР.

Ким Чен Ын напомнил, что российский и корейский народы боролись плечом к плечу против совместного врага в лице Японии, что укрепило дружеские отношения между двумя странами , а также стало толчком для «дальнейшего развития двусторонних отношений в соответствии с требованием новой эпохи», передает ТАСС.

Напомним, 15 августа 1945 года император Японии Хирохито заявил по радио, что страна не в состоянии далее продолжать войну и вынуждена принять условия Потсдамской декларации. 2 сентября на борту американского линкора «Миссури» состоялась церемония подписания Акта о капитуляции состоялась. В этот день официально закончилась Вторая мировая война.