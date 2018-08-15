2018-08-15T06:53:30+03:00
В мире

В США начато расследование в отношении пресс-секретаря Пентагона

Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Пресс-секретарь Пентагона Дана УйтПресс-секретарь Пентагона Дана УйтФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Министерстве обороны США проводится внутреннее расследование в отношении пресс-секретаря ведомства Даны Уайт, которую подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями в личных целях.

Как передает телеканал CNN, расследование начато несколько недель назад после многочисленных жалоб ее подчиненных. По их словам, Уайт вынуждала нижестоящих сотрудников аппарата Пентагона сдавать ее вещи в химчистку, покупать ей лекарства в аптеке и даже проверять правильность заполнения формуляров на получение ипотечных кредитов.

Есть потерпевшие, которые утверждают, что после жалоб на нее, глава пресс-службы Пентагона перевела их на другие должности в нарушение правил ведомства.

Генеральный инспектор Минобороны выслушал более десятка обиженных на Уайт сотрудников министерства, которые заявили, что сначала не решались жаловаться на начальницу, опасаясь ее мести. Однако пока у расследования нет оснований для предъявления обвинений пресс-секретаря в нарушении федеральных норм.

Эту информацию отказались комментировать в аппарате генерального инспектора и в пресс-службе Минобороны. Помощник главы Пентагона по связям с общественностью Чарльз Саммерс пояснил, что не имеет права говорить о проверке, которая еще не завершена.

Дана Уайт была назначена на свой пост в апреле 2017 года и подчиняется непосредственно шефу Пентагона Джеймсу Мэттису.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погода в Москве на 15 августа 2018 года: ожидается до 29 градусов тепла
Путин в ответной телеграмме Ким Чен Ыну выразил готовность встретиться с ним
Юнкер приветствует освобождение Турцией двух греческих солдат
В Саратове студентка лишилась денег с карты после "продажи" холодильника
В Италии произошло землетрясение магнитудой 4,9
Ким Чен Ын поздравил Путина с годовщиной освобождения Кореи
Глава Пентагона заявил о планах США защитить свои спутники
В Москве могут установить памятник Эдуарду Успенскому
Обрушение моста в Генуе: Число жертв выросло до 31 человека
Госдеп опроверг заморозку участия в Договоре по открытому небу
Гладков назвал причину смерти Эдуарда Успенского
Власти Флориды объявили режим ЧС из-за «красного прилива»
Кремль ответил на прошение матери Сенцова
В Москве умерла оперная певица Валентина Левко
Леонид Шварцман: С Успенским мы сделали много хорошего
Болтон встретится с коллегой из России на следующей неделе в Женеве
Умер писатель Эдуард Успенский
Губернатор Огайо ответил на выпад Трампа гифкой со смеющимся Путиным
Власти Венесуэлы арестовали двух высокопоставленных военных по делу о покушении на Мадуро
Французский телеканал принес извинения за ошибку в сюжете про Путина и тигров
"Спартак" вылетел из Лиги Чемпионов, сыграв вничью 0:0 с ПАОК
Китай подал в ВТО иск против США из-за пошлин
Команда Трампа подала иск против его бывшей помощницы Омаросы Маниголт-Ньюман
Матч Спартак - ПАОК: первый тайм поединка завершился вничью 0:0
«Прекратить охоту на ведьм»: Алена Свиридова заступилась за Лайму Вайкуле