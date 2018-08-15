В США начато расследование в отношении пресс-секретаря Пентагона

СЕГОДНЯ 06:53 2018-08-15T06:53:30+03:00

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В Министерстве обороны США проводится внутреннее расследование в отношении пресс-секретаря ведомства Даны Уайт, которую подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями в личных целях.

Как передает телеканал CNN, расследование начато несколько недель назад после многочисленных жалоб ее подчиненных. По их словам, Уайт вынуждала нижестоящих сотрудников аппарата Пентагона сдавать ее вещи в химчистку, покупать ей лекарства в аптеке и даже проверять правильность заполнения формуляров на получение ипотечных кредитов.

Есть потерпевшие, которые утверждают, что после жалоб на нее, глава пресс-службы Пентагона перевела их на другие должности в нарушение правил ведомства.

Генеральный инспектор Минобороны выслушал более десятка обиженных на Уайт сотрудников министерства, которые заявили, что сначала не решались жаловаться на начальницу, опасаясь ее мести. Однако пока у расследования нет оснований для предъявления обвинений пресс-секретаря в нарушении федеральных норм.

Эту информацию отказались комментировать в аппарате генерального инспектора и в пресс-службе Минобороны. Помощник главы Пентагона по связям с общественностью Чарльз Саммерс пояснил, что не имеет права говорить о проверке, которая еще не завершена.

Дана Уайт была назначена на свой пост в апреле 2017 года и подчиняется непосредственно шефу Пентагона Джеймсу Мэттису.