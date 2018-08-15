Путин в ответной телеграмме Ким Чен Ыну выразил готовность встретиться с ним

СЕГОДНЯ 07:19 2018-08-15T07:20:00+03:00

Президент РФ предложил в ближайшее время обсудить важные региональные вопросы и двусторонние отношения

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин готов встретиться с главой Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ыном в ближайшее время. Об этом российский лидер заявил в своей ответной телеграмме на поздравления северокорейского коллеги с 73-ей годовщиной освобождения Кореи от японских завоевателей.

«Я подтверждаю свою готовность в ближайшее же время встретиться с Вами, чтобы обсудить безотлагательные вопросы двухсторонних отношений и важные региональные вопросы», — говорится в телеграмме.

Как передает ТАСС, текст ответного послания Путина опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). В нем российский президент поздравил Ким Чен Ына и весь народ КНДР с праздником. Он горячо поблагодарил главу Северной Кореи за то, что тот помнит об участии в сражениях за освобождение Кореи солдат Красной армии.

«Я уверен, что совместными действиями мы: Россия, КНДР и Республика Корея, — сможем и в дальнейшем развивать взаимовыгодное сотрудничество, начиная с осуществления трехсторонних проектов», — подытожил Путин.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в среду, 15 августа, Ким Чен Ын направил в среду в адрес президента России поздравительную телеграмму по случаю годовщины освобождения Кореи и капитуляции Японии во Второй мировой войне. Он напомнил, что российский и корейский народы боролись плечом к плечу против совместного врага в лице Японии, что укрепило дружеские отношения между двумя странами.

Напомним, 15 августа 1945 года император Японии Хирохито заявил, что страна вынуждена принять условия Потсдамской декларации. 2 сентября был подписан Акт о капитуляции. Эта дата считается днем окончания Второй мировой войны.