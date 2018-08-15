2018-08-15T07:22:34+03:00
Москва

Погода в Москве на 15 августа 2018 года: ожидается до 29 градусов тепла

Метеорологи обещают дождь в Москве на 15 августа 2018 года
Екатерина БОЛГОВА
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В среду в Москве ожидается дождьВ среду в Москве ожидается дождьФото: Мария ЛЕНЦ
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Синоптики прогнозируют облачную погоду и дождь в Москве на среду, 15 августа 2018 года.

По информации Гидрометцентра, дневная температура воздуха в российской столице составит от +27 до +29 градусов. Днем облачно с прояснениями. Во второй половине дня дождь, местами сильный, а также гроза. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду, местами порывы до 15-20 метров в секунду.

В ночь на четверг, 16 августа, температура воздуха составит 16...18 градусов тепла, облачно с проясненяими, а также вновь ожидается дождь, местами умеренный, с грозой. Днем — от 22 до 24 градусов выше нуля, дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду.

В ночь на пятницу осадкой не ожидается дождь. Температура воздуха составит от 11 до 13 градусов со знаком «плюс», днем — от 23 до 25 градусов. Переменная облачность, без осадков, ветер северный и северо-восточный, 5-10 метров в секунду.

Как сообщал сайт kp.ru, в конце августа и в сентябре будет жарко, но без аномалий. «Компьютерные модели показывают, что в Москве будет тепло до конца августа. Ни проливных дождей, ни резкого похолодания не ожидается», - сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

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