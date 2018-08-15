2018-08-15T07:39:49+03:00
Политика

Тимошенко: Украине нужна новая Конституция

По мнению лидера «Батькивщина», новый Основной закон позволит украинскому народу диктовать властям, что делать, а не наоборот
Екатерина БОЛГОВА
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Лидер украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Фото: ZUMA TASSЛидер украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Фото: ZUMA TASS
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Бывший премьер-министр Украины, лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что страна нуждается в новой Конституции. По мнению политика, Основной закон разрешит народу диктовать властям, как нужно себя вести, а не наоборот.

"Все 27 лет независимости кто-то говорит и делает заявления от имени украинского народа, прикрываясь его статусом. Вот почему пришло время для действий. Нужно подготовить новую народную Конституцию, по которой будет жить страна ", — написала Тимошенко на своей странице в Facebook.

По ее словам, нынешняя Конституция Украины не учитывает интересов жителей.

"В Конституции США, принятой в 1787 году, написано: "Мы, народ Соединенных Штатов"... Только в нашей Конституции 1996 года народу отведены второстепенные роли. "Верховная Рада от имени народа Украины", — говорится там. Чувствуете разницу?" — отметила лидер "Батькивщины".

Также она заявила, что новую украинскую Конституцию должны принимать не парламентарии, а народ при помощи референдума.

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