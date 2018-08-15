Около 800 человек заболели корью за неделю на Украине

СЕГОДНЯ 07:53 2018-08-15T07:53:17+03:00

Почти 800 человек на Украине заболели корью за неделю Фото: "КП" Архив

По данным минздрава Украины, с начала года от осложнений кори умерли 13 человек, включая четверых взрослых

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На Украине за неделю заболел корью 771 человек, включая 444 ребенка. По данным Центра общественного здоровья, с начала текущего года корь была диагностирована у 11 738 взрослых и 17 151 ребенка.

Минздрав Украины проинформировал, что в 2018 году от осложнений этой болезни скончались 13 человек, из них 9 детей. По данным ведомства, заболевание приобрело такие масштабы, так как люди не делают профилактические прививки.

Больше всего заболевших корью - в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Одесской областях, а также в столичном регионе, передает ТАСС.

Напомним, в июле Роспотребнадзор сообщил о возрастающей угрозе дифтерии на Украине. Отмечалось, что в стране не проводятся серологические исследования, необходимые для подтверждения этого диагноза. Кроме того, на Украине фиксируется нехватка вакцины против дифтерии и кори в течение последних трех лет.