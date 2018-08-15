Около 800 человек заболели корью за неделю на Украине
На Украине за неделю заболел корью 771 человек, включая 444 ребенка. По данным Центра общественного здоровья, с начала текущего года корь была диагностирована у 11 738 взрослых и 17 151 ребенка.
Минздрав Украины проинформировал, что в 2018 году от осложнений этой болезни скончались 13 человек, из них 9 детей. По данным ведомства, заболевание приобрело такие масштабы, так как люди не делают профилактические прививки.
Больше всего заболевших корью - в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Одесской областях, а также в столичном регионе, передает ТАСС.
Напомним, в июле Роспотребнадзор сообщил о возрастающей угрозе дифтерии на Украине. Отмечалось, что в стране не проводятся серологические исследования, необходимые для подтверждения этого диагноза. Кроме того, на Украине фиксируется нехватка вакцины против дифтерии и кори в течение последних трех лет.