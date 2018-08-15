2018-08-15T07:53:17+03:00
Общество

Около 800 человек заболели корью за неделю на Украине

По данным минздрава Украины, с начала года от осложнений кори умерли 13 человек, включая четверых взрослых
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Почти 800 человек на Украине заболели корью за неделюПочти 800 человек на Украине заболели корью за неделюФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

На Украине за неделю заболел корью 771 человек, включая 444 ребенка. По данным Центра общественного здоровья, с начала текущего года корь была диагностирована у 11 738 взрослых и 17 151 ребенка.

Минздрав Украины проинформировал, что в 2018 году от осложнений этой болезни скончались 13 человек, из них 9 детей. По данным ведомства, заболевание приобрело такие масштабы, так как люди не делают профилактические прививки.

Больше всего заболевших корью - в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Одесской областях, а также в столичном регионе, передает ТАСС.

Напомним, в июле Роспотребнадзор сообщил о возрастающей угрозе дифтерии на Украине. Отмечалось, что в стране не проводятся серологические исследования, необходимые для подтверждения этого диагноза. Кроме того, на Украине фиксируется нехватка вакцины против дифтерии и кори в течение последних трех лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В России стали больше пить виски, бренди и кальвадос
Турция увеличила размер пошлин на некоторые американские товары
Очереди на вокзалах сократят до 10 минут
Собрать ребенка в школу стало дороже на 23%
Удальцова арестовали на 30 суток за повторное нарушение
Россиянин Никулин пройдет в США психиатрическую экспертизу
В Японии повышен уровень опасности из-за возможного извержения вулкана
Тимошенко: Украине нужна новая Конституция
Погода в Москве на 15 августа 2018 года: ожидается до 29 градусов тепла
Путин в ответной телеграмме Ким Чен Ыну выразил готовность встретиться с ним
В США начато расследование в отношении пресс-секретаря Пентагона
Юнкер приветствует освобождение Турцией двух греческих солдат
В Саратове студентка лишилась денег с карты после "продажи" холодильника
В Италии произошло землетрясение магнитудой 4,9