2018-08-15T08:11:06+03:00
Общество

Россиянин Никулин пройдет в США психиатрическую экспертизу

В конце марта гражданина РФ Чехия выдала Соединенным Штатам, где он обвиняется в незаконном получении доступа к данным из соцсети и серверам
Екатерина БОЛГОВА
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Арестованный в США россиянин Евгений НикулинАрестованный в США россиянин Евгений НикулинФото: скриншот видео
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Россиянин Евгений Никулин пройдет в США психиатрическую экспертизу. Как сообщил адвокат Аркадий Бух, американский судья, ведущий дело Никулина, запросил эту экспертизу.

"Мы подали прошение о психиатрической экспертизе. Судья удовлетворил наше прошение. Мы рассматриваем это как большую победу на данный момент", — сказал Бух, передает РИА Новости.

Напомним, в конце марта гражданина РФ Чехия выдала Соединенным Штатам. Американские судебные органы обвиняют его в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring. Россиянина задержали в Праге местной полицией в сотрудничестве с ФБР США 5 октября 2016 года.

Ранее защита Никулина, отправила запрос на психиатрическую экспертизу, так как он находится "не в лучшем состоянии". По мнению адвокатов, это могло быть вызвано действием сильных психотропных препаратов, которые ему вводили в Чехии после задержания.

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