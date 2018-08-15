Россиянин Никулин пройдет в США психиатрическую экспертизу

СЕГОДНЯ 08:11 2018-08-15T08:11:06+03:00

В конце марта гражданина РФ Чехия выдала Соединенным Штатам, где он обвиняется в незаконном получении доступа к данным из соцсети и серверам

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Россиянин Евгений Никулин пройдет в США психиатрическую экспертизу. Как сообщил адвокат Аркадий Бух, американский судья, ведущий дело Никулина, запросил эту экспертизу.

"Мы подали прошение о психиатрической экспертизе. Судья удовлетворил наше прошение. Мы рассматриваем это как большую победу на данный момент", — сказал Бух, передает РИА Новости.

Напомним, в конце марта гражданина РФ Чехия выдала Соединенным Штатам. Американские судебные органы обвиняют его в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring. Россиянина задержали в Праге местной полицией в сотрудничестве с ФБР США 5 октября 2016 года.

Ранее защита Никулина, отправила запрос на психиатрическую экспертизу, так как он находится "не в лучшем состоянии". По мнению адвокатов, это могло быть вызвано действием сильных психотропных препаратов, которые ему вводили в Чехии после задержания.