Удальцова арестовали на 30 суток за повторное нарушение

СЕГОДНЯ 08:12 2018-08-15T08:12:43+03:00

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Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов арестован на 30 суток за повторное административное нарушение при организации митинга. Об этом сообщил представитель Мещанского суда Москвы, где был вынесен вердикт.

Сообщается, что Удальцова признали виновным по статье Кодекса административных правонарушений «Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Максимальное наказание за подобное нарушение может быть назначено в виде штрафа до 300 тысяч рублей, обязательных работ на срок до 200 часов, либо до 30 суток административного ареста, передает ТАСС.

Удальцов был задержан сотрудниками правоохранительных органов по делу о проведении митинга 28 июля. В Красносельском ОВД был составлен протокол о том, что координатор «Левого фронта» начал акцию протеста, не дойдя до места, где было запланировано проведение мероприятия.