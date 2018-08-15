2018-08-15T08:31:07+03:00
Общество

Очереди на вокзалах сократят до 10 минут

Принят новый ГОСТ по продажам билетов пассажирам
Елена АКИМОВА
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На ж/д вокзалах наведут порядокНа ж/д вокзалах наведут порядокФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Вокзалам рекомендовали сократить очереди ожидания у касс. Теперь максимальное время, которое человек проводит у окна и в очереди к автомату не должно превышать 10 минут.

Нововведение коснется покупки билетов на поезда дальнего следования и электрички. Для первых установлено ожидание не более 10 минут, для вторых -7 минут.

Отмечается, что очереди не должны мешать пассажиропотоку, поэтому для них должно быть выделено свободное пространство «глубиной не менее 3 м при интенсивности движения... в час пик до 500 пассажиров и 4 м в остальных случаях», пишет газета «Известия» со ссылкой на новый ГОСТ.

Документ уже утвержден Росстандартом и вступит в действие с 1 декабря 2018 года.

Эта же бумага регламентирует требования к санитарным комнатам, там обязательно должны быть полотенце, туалетная бумага, мыло.

Эксперты уверены, что новые правила смогут сделать пребывание на ж/д вокзале более комфортным, аналогичные требования стоит разработать и для автовокзалов.

Многие нововведения будут по достоинству оценены пассажирами, это то, чего действительно не хватает.

Например, в зоне ожидания должно быть столько мест, чтобы смогли разместиться 30% пассажиров, даже в период «максимального отправления поездов». Если мест по каким-либо причинам недостаточно, ГОСТ рекомендует исправить ситуацию за месяц. Также в зале должна быть хотя бы одна розетка для пассажиров.

Само здание должно быть чистым и опрятным. Если на стенах появляются надписи и граффити их нужно стереть в течении одной недели, а неработающую кассу или систему оповещений нужно починить за сутки.

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