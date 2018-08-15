2018-08-15T08:50:14+03:00
Общество

В России стали больше пить виски, бренди и кальвадос

Спрос на иностранный алкоголь увеличился на 22%
Елена АКИМОВА
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В России выросли продажи крепкого алкоголяВ России выросли продажи крепкого алкоголяФото: Олег УКЛАДОВ
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Россияне стали активнее употреблять импортный алкоголь. За первый квартал 2018 года спрос на виски, бренди, кальвадос и другую привозную продукцию увеличился на 22% и достиг 1,5 млн декалитров.

Аналогичные напитки отечественного производства тоже показывают рост, хоть и не такой внушительный, как иностранные конкуренты: увеличение на 66,9%, до 213,4 тыс декалитров.

Продажи коньяка выросли на 11,4%, до 2,7 млн декалитров, вина — на 4%, до 11,8 млн декалитров. А вот показатели водки отстают, они остались на уровне 2017 года - 17,4 млн декалитров. Что касается пива, то его продажи упали на 2% до 141,5 млн. Это говорит о том, что россияне стали отдавать предпочтение крепким напиткам.

Эксперты отмечают, что такой выбор не случаен. Россияне стали чаще выбирать качественные товары и готовы заплатить за них больше.

Всего же с начала года розничные магазины продали почти 50,6 млн декалитров алкоголя, это больше показателя 2017 года на 3,4%.

Такие показатели могут быть спровоцированы ценовой политикой. Если цена на водку, по данным Росстата, с 2015 года в рознице стабильно растет, то на отечественный коньяк с 2017 года снижается.

«В абсолютном выражении ценник на коньяк, конечно дороже почти в два раза, но тут может играть роль и восстановление спроса на дорогой и премиальный алкоголь», — пояснила эксперт Аналитического центра при правительстве Елена Разумова газете «Известия».

Сайт kp.ru писал, что Роспотребнадзор выступил против возврата пива на стадионы. Это, по мнению медиков, способствует алкоголизации страны.

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