2018-08-15T09:11:48+03:00
Происшествия

Обрушения автомобильного моста в Генуе: число жертв увеличилось до 38 человек

По данным телеканала Rai News 24, 10 человек остается пропавшими без вести
Екатерина БОЛГОВА
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В Генуе рухнул автомобильный мостВ Генуе рухнул автомобильный мостФото: REUTERS
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В среду, 15 августа, количество жертв обрушения автомобильного моста у Генуи увеличилось до 38 человек.

Как сообщил новостной телеканал Rai News 24, в настоящее время из 15 госпитализированных девять человек находятся в тяжелом состоянии. При этом 10 человек остаются пропавшими без вести.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, во вторник, 14 августа, обрушился пролет автомобильного моста Моранди на трассе А10 близ Генуи длиной около ста метров. В момент инцидента оказались 35 легковых машин и три грузовых автомобиля. Во время спасательной операции из расположенных рядом домов эвакуировали 440 человек.

Первоначально глава правительства Италии подтвердил гибель 22 человек. Позже число погибших выросло до 31 человек. По данным газеты Corriere della Sera, власти Генуи решили не восстанавливать мост, а снести его полностью. Городская прокуратура начала расследование происшествия.

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