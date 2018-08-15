Хулиган отшлепал бегемота в зоопарке Лос-Анджелеса

СЕГОДНЯ 09:18 2018-08-15T09:19:12+03:00

В американском зоопарке посетитель забрался в вольер к бегемотам. ФОТО: Московский зоопарк

Американская полиция ищет нарушителя, который пришел в зоопарк и забрался в вольер к животному [видео]

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В Лос-Анджелесе посетитель зоопарка забрался в вольер к бегемоту, чтобы похлопать одного из животных по крупу.

Нарушитель попал на камеры и теперь его разыскивают полицейские города.

Хулигану грозит серьезное наказание за совершенный поступок.

На записи видно, что мужчина пришел в зоопарк с конкретной целью. Он дождался, когда все посетители отойдут от вольера с бегемотам и перелез через ограждение. Опасаясь, как бы не свалиться вниз к животным, хулиган почти ложится на край ограждения и шлепает Рози по крупу, сообщает Los Angeles Times.

Мужчина пробрался в вольер в американском зоопарке и отшлепал бегемота.

В зоопарке разрешены контакты с бегемотами, но для этого посетителям нужно внести отдельную плату, а потрогать животное можно только под контролем сотрудников.

Если нарушителя поймают, то ему грозит наказание за хулиганство. Обвинять мужчину в жестоком обращении с животными не планируют, так как бегемот не получил никаких физических травм, пишет газета «Известия».