"Нет ребенка, которому не читали бы его сказки": мультипликаторы вспоминают Эдуарда Успенского
Российские мультипликаторы выразили соболезнования в связи с кончиной знаменитого детского писателя Эдурада Успенского.
Напомним, о смерти Успенского стало известно поздно вечером во вторник, 14 августа. Он скончался на 81-м году жизни в своем доме в деревне Пучково.
«Он был просто шикарный писатель и очень сложный человек. Что в общем-то соответствует хорошему писателю», - рассказал в интервью радио «Комсомольская правда» художник-мультипликатор Давид Черкасский.
Выразил соболезнования и работавший вместе с Успенским над созданием Крокодила Гены и Чебурашки мультипликатор Леонид Шварцман.
«Я очень сожалею, мы очень много с ним работали, много хорошего сделали. Выражаю соболезнования его близким», - сказал мультипликатор.
Также признался в любви к творчестве Успенского и режиссер мультипликационных фильмов Константин Бронзит.
«В масштабах нашей страны выдающийся человек и нет ребенка, которому не читали бы его сказки. Я видел мультфильмы, как и все, в детстве. В истории нашей страны он останется и многие поколения будут наслаждаться его персонажами. Вечная человеческая ему память», - отметил Бронзит.
Как сообщал сайт kp.ru, Успенский умер от рака, несмотря на успешную операцию в Германии.
Мультфильмы по сюжету Эдуарда Успенского.
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