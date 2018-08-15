"Нет ребенка, которому не читали бы его сказки": мультипликаторы вспоминают Эдуарда Успенского

СЕГОДНЯ 09:58 2018-08-15T09:58:55+03:00

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Российские мультипликаторы выразили соболезнования в связи с кончиной знаменитого детского писателя Эдурада Успенского.

Напомним, о смерти Успенского стало известно поздно вечером во вторник, 14 августа. Он скончался на 81-м году жизни в своем доме в деревне Пучково.

«Он был просто шикарный писатель и очень сложный человек. Что в общем-то соответствует хорошему писателю», - рассказал в интервью радио «Комсомольская правда» художник-мультипликатор Давид Черкасский.

Выразил соболезнования и работавший вместе с Успенским над созданием Крокодила Гены и Чебурашки мультипликатор Леонид Шварцман.

«Я очень сожалею, мы очень много с ним работали, много хорошего сделали. Выражаю соболезнования его близким», - сказал мультипликатор.

Также признался в любви к творчестве Успенского и режиссер мультипликационных фильмов Константин Бронзит.

«В масштабах нашей страны выдающийся человек и нет ребенка, которому не читали бы его сказки. Я видел мультфильмы, как и все, в детстве. В истории нашей страны он останется и многие поколения будут наслаждаться его персонажами. Вечная человеческая ему память», - отметил Бронзит.

Как сообщал сайт kp.ru, Успенский умер от рака, несмотря на успешную операцию в Германии.