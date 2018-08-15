Взрыв на полигоне в Казахстане: пострадали 10 военнослужащих
В среду, 15 августа, произошел взрыв на полигоне в Казахстане, в результате чего пострадали десять военнослужащих.
Как сообщает «Интерфакс «со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Казахстана, детонация неустановленного предмета произошла при подготовке мишенного поля на учебном полигоне «Казахстан» в Алматинской области .
Ранения получили десять военнослужащих, среди которых сержант Ахметов, который затем проехал на автомобиле «КамАЗ» около 3 километров и доложил начальству о случившемся.
«В результате девяти сослуживцам Ахметова в полевых условиях была оперативно оказана врачами первая медицинская помощь», — говорится в сообщении военного ведомства Казахстана.
Медики оценивают состояние всех пострадавших как стабильное.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в июле произошел взрыв на учениях ВСУ на Ровенском полигоне. В результате погибли трое военнослужащих, девять человек получили травмы.