2018-08-15T11:02:46+03:00
Происшествия

Взрыв на полигоне в Казахстане: пострадали 10 военнослужащих

Детонация неустановленного предмета произошла на учебном полигоне «Казахстан» в Алматинской области
Екатерина БОЛГОВА
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В Казахстане произошел взрыв на полигонеВ Казахстане произошел взрыв на полигонеФото: Архив "КП"
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В среду, 15 августа, произошел взрыв на полигоне в Казахстане, в результате чего пострадали десять военнослужащих.

Как сообщает «Интерфакс «со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Казахстана, детонация неустановленного предмета произошла при подготовке мишенного поля на учебном полигоне «Казахстан» в Алматинской области .

Ранения получили десять военнослужащих, среди которых сержант Ахметов, который затем проехал на автомобиле «КамАЗ» около 3 километров и доложил начальству о случившемся.

«В результате девяти сослуживцам Ахметова в полевых условиях была оперативно оказана врачами первая медицинская помощь», — говорится в сообщении военного ведомства Казахстана.

Медики оценивают состояние всех пострадавших как стабильное.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в июле произошел взрыв на учениях ВСУ на Ровенском полигоне. В результате погибли трое военнослужащих, девять человек получили травмы.

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