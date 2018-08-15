Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Эдуарда Успенского
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и друзьям писателя Эдуарда Успенского в связи его смертью. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким, поклонникам таланта Эдуарда Успенского. Президент глубоко соболезнует, не одно поколение россиян выросло на героях этого знаменитого писателя и впитало в себя то добро, которое несли эти герои", — сказал Песков в среду, 15 августа.
Напомним, накануне вечером стало известно о смерти Успенского на 81-м году жизни. Как сообщал сайт kp.ru, Успенский скончался после онкологического заболевания, несмотря на сделанную в Германии операцию.
Эдуард Успенский является автором десятков детских произведений, по которым были сняты анимационные фильмы. Среди них - "Крокодил Гена и его друзья", "Дядя Федор, пес и кот", "Колобок идет по следу" и многие другие.
Ушел из жизни Эдуард Успенский.Знаменитый детский писатель, «отец» Чебурашки и крокодила Гены умер в возрасте 80 лет.
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