2018-08-15T11:50:04+03:00
Общество

Роспотребнадзор запустит «горячую линию» для жалоб на школьные товары

В контрольном ведомстве будут отслеживать все проблемы с подготовкой к школе до 4 сентября
Елена АКИМОВА
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Роспотребнадзор проконтролирует качество школьных товаровРоспотребнадзор проконтролирует качество школьных товаровФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Роспотребнадзор запускает «горячую линию», на которую могут обратиться все недовольные качеством школьных товаров. Звонки будут приниматься уже с 16 августа, сообщить можно не только о кривых строчках на форме, но и неприятном запахе от рюкзака или пенала.

Всероссийская линия по приему жалоб будет работать до 4 сентября.

Специалисты Роспотребнадзора будут готовы ответить по телефону на все вопросы, связанные с подготовкой к новому учебному году, рассказать о требованиях к одежде и обуви, режиме дня детей, сообщает газета "Известия".

Сайт kp.ru писал, что в этом году собрать детей в школу станет дороже на 23%. Цены в магазинах выросли и начали бить по карманам родителей.

Чтобы как-то урегулировать родительские траты, депутаты предложили ввести фиксированную цену на форму. Для учеников младших классов форма будет стоить 3 тысячи рублей, а для старшеклассников - 4 тысячи рублей. Что же касается слабозащищенных слоев населения, для них будет разработан отдельный подход.

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