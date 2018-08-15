2018-08-15T11:51:06+03:00
Общество

Следственный комитет опубликовал видео задержания мэра Оренбурга

Евгений Арапов задержан как подозреваемый по делу о взятке [видео]
Екатерина БОЛГОВА
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Задержание главы Оренбурга Евгения АраповаЗадержание главы Оренбурга Евгения АраповаФото: скриншот видео
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Следственный комитет опубликовал видео задержания мэра Оренбурга Евгения Арапова. Съемка велась в комнате, похожей на больничную палату. Арапов сидит на больничной койке в спортивной одежде, ему зачитали постановление о задержании.

Ранее стало известно, что Арапов, который находится на больничном, является подозреваемым по делу о взятке. Следственный комитет по Оренбургской области возбудил уголовное дело в отношении замглавы Оренбурга Геннадия Борисова, а затем и в отношении самого мэра. Их подозревают в получении взятки.

Следователи полагают, что в мае Борисов по предварительному сговору с Араповым получил от руководителя одной из коммерческих компаний взятку в размере 600 тысяч рублей. Деньги были получены за покровительство при строительстве объектов недвижимости в Оренбурге. При этом из этих денег 400 тысяч рублей предназначались Арапову.

В ближайшее время главе городу будет предъявлено обвинение, отмечает Следственный комитет. Ведомство будет ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде ареста.

СК опубликовал видео задержания главы Оренбурга в больнице.

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