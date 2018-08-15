2018-08-15T12:00:24+03:00
Происшествия

Установлен водитель, протаранивший толпу людей в Лондоне

Им оказался 29-летний выходец из Судана [видео]
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Установлена личность нарушителя, устроившего ДТП в Лондоне ФОТО: скрин с видеоУстановлена личность нарушителя, устроившего ДТП в Лондоне ФОТО: скрин с видео
Изменить размер текста:

Британские полицейские установили личность водителя, который накануне протаранил ограждение у парламента Лондона. Им оказался выходец из Судана. Салиху Хатеру 29 лет, и сейчас он задержан.

Сообщается, что нарушителя допрашивают полицейские. Ему грозит серьезное наказание за свой поступок.

По предварительным данным, мужчина проживал в Бирмингеме и был хорошо известен местным правоохранителям. Все случившееся силовики назвали терактом, а сейчас они располагают доказательствами, что суданец тщательно подготовился к ДТП.

Мужчина приехал в столицу рано утром, объехал туристические места, потом остановился в Вестминстере, выждал полтора часа, и совершил наезд на пешеходов и велосипедистов, сообщает «Пятый канал».

К медикам за помощью обратились три человека и только чудом удалось обойтись без погибших.

Сам нарушитель не смог скрыться с места преступления, он не справился с управлением авто и врезался в ограждение у здания Палаты Лордов.

Видео с места наезда на людей в центре Лондона.Легковой автомобиль врезался в ограждение Британского парламента. Полиция Лондона назвала это терактом.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Доллар и евро вновь подорожали на открытии торгов
Следственный комитет опубликовал видео задержания мэра Оренбурга
Роспотребнадзор запустит «горячую линию» для жалоб на школьные товары
Ученые прогнозируют аномальную жару в ближайшие пять лет
Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Эдуарда Успенского
Взрыв на полигоне в Казахстане: пострадали 10 военнослужащих
Депутат Госдумы предложил ввести регистрацию гироскутеров
Российскому танкеру "Механик Погодин" вновь запретили выход из украинского Херсона
"Нет ребенка, которому не читали бы его сказки": мультипликаторы вспоминают Эдуарда Успенского
Хулиган отшлепал бегемота в зоопарке Лос-Анджелеса
Обрушения автомобильного моста в Генуе: число жертв увеличилось до 38 человек
В России стали больше пить виски, бренди и кальвадос
Турция увеличила размер пошлин на некоторые американские товары
Очереди на вокзалах сократят до 10 минут
Собрать ребенка в школу стало дороже на 23%
Удальцова арестовали на 30 суток за повторное нарушение
Россиянин Никулин пройдет в США психиатрическую экспертизу
Около 800 человек заболели корью за неделю на Украине
В Японии повышен уровень опасности из-за возможного извержения вулкана
Тимошенко: Украине нужна новая Конституция
Погода в Москве на 15 августа 2018 года: ожидается до 29 градусов тепла
Путин в ответной телеграмме Ким Чен Ыну выразил готовность встретиться с ним
В США начато расследование в отношении пресс-секретаря Пентагона
Юнкер приветствует освобождение Турцией двух греческих солдат
В Саратове студентка лишилась денег с карты после "продажи" холодильника
В Италии произошло землетрясение магнитудой 4,9