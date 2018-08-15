Установлен водитель, протаранивший толпу людей в Лондоне

СЕГОДНЯ 12:00 2018-08-15T12:00:24+03:00

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Британские полицейские установили личность водителя, который накануне протаранил ограждение у парламента Лондона. Им оказался выходец из Судана. Салиху Хатеру 29 лет, и сейчас он задержан.

Сообщается, что нарушителя допрашивают полицейские. Ему грозит серьезное наказание за свой поступок.

По предварительным данным, мужчина проживал в Бирмингеме и был хорошо известен местным правоохранителям. Все случившееся силовики назвали терактом, а сейчас они располагают доказательствами, что суданец тщательно подготовился к ДТП.

Мужчина приехал в столицу рано утром, объехал туристические места, потом остановился в Вестминстере, выждал полтора часа, и совершил наезд на пешеходов и велосипедистов, сообщает «Пятый канал».

К медикам за помощью обратились три человека и только чудом удалось обойтись без погибших.

Сам нарушитель не смог скрыться с места преступления, он не справился с управлением авто и врезался в ограждение у здания Палаты Лордов.