Установлен водитель, протаранивший толпу людей в Лондоне
Британские полицейские установили личность водителя, который накануне протаранил ограждение у парламента Лондона. Им оказался выходец из Судана. Салиху Хатеру 29 лет, и сейчас он задержан.
Сообщается, что нарушителя допрашивают полицейские. Ему грозит серьезное наказание за свой поступок.
По предварительным данным, мужчина проживал в Бирмингеме и был хорошо известен местным правоохранителям. Все случившееся силовики назвали терактом, а сейчас они располагают доказательствами, что суданец тщательно подготовился к ДТП.
Мужчина приехал в столицу рано утром, объехал туристические места, потом остановился в Вестминстере, выждал полтора часа, и совершил наезд на пешеходов и велосипедистов, сообщает «Пятый канал».
К медикам за помощью обратились три человека и только чудом удалось обойтись без погибших.
Сам нарушитель не смог скрыться с места преступления, он не справился с управлением авто и врезался в ограждение у здания Палаты Лордов.
Видео с места наезда на людей в центре Лондона.Легковой автомобиль врезался в ограждение Британского парламента. Полиция Лондона назвала это терактом.