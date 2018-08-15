Доллар и евро вновь подорожали на открытии торгов

СЕГОДНЯ 11:57 2018-08-15T11:57:44+03:00

Американская валюта подорожала на 16 копеек, в то время как евро выросло в цене на 15 копеек

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Сегодня, 15 августа, доллар и евро вновь подорожали по отношению к российскому рублю на открытии торгов на Московской бирже.

Так, по данным биржи, курс американской валюты к рублю на открытии вырос на 16 копеек и достиг отметки в 66,5 рублей. Европейская валюта при этом подорожала на 15 копеек, ее цена составила 75,44 рубля.

Напомним, рубль начал падать в цене с середины прошлой недели на фоне новостей о введении новых санкций США в отношении России. Накануне Конгресс США опубликовал текст законопроекта о новых антироссийских санкциях. Документ под названием «Об усилении НАТО, борьбе с международной киберпреступностью и наложении дополнительных санкций на Российскую Федерацию» появился на официальном сайте американского парламента.

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