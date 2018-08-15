Банк в Крыму прекратил выпуск карт Visa и MasterCard

СЕГОДНЯ 12:16 2018-08-15T12:16:58+03:00

В Крыму прекратили выпуск карт Visa и MasterCard Фото: Анастасия Осипова

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Действующий банк в Крыму «Генбанк» прекратил выпуск карт Visa и MasterCard. Кредитная организация перешла на платежную систему «Мир».

Как сообщила консультант компании, выпуск банковских карт платежных систем Visa и MasterCard «Генбанком» закончился во вторник, 14 августа.

«Карты систем Visa и MasterCard, эмитированных АО «Генбанк», по которым не произведена замена, с 14 августа не обслуживаются», - отметила представитель банка.

По ее словам, банкоматы «Генбанка» продолжат обслуживать выпущенные другими российскими банками карты систем Visa и MasterCard, передает ТАСС.

«Генбанк» был единственной на полуострове организацией, выпускающей карты Visa и MasterCard. Другие банки не смогли действовать в регионе из-за санкций после воссоединения Крыма с Россией. С 2015 года «Генбанк» на 50% принадлежит властям Крыма и Севастополя. Имеет больше 190 отделений, свыше 450 банкоматов, 140 пунктов выдачи наличных.