Суд Турции отказался освободить из-под домашнего ареста пастора Брансона

СЕГОДНЯ 12:30 2018-08-15T12:30:51+03:00

Брансон был арестован в Турции еще в 2016 году

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В среду, 15 августа, суд турецкого города Измир отказался освободить из-под домашнего ареста американского пастора Эндрю Брансона. Мужчина обвиняется в пособничестве террористам.

Отметим, что соответствующую апелляцию ранее подал адвокат Брансона Исмаил Джем Халавурт. И это была уже вторая попытка юриста опротестовать вердикт турецкого суда в отношении американца, пишет газета «Известия».

Напомним, Брансон был арестован в Турции еще в 2016 году. Его обвинили в шпионаже и сотрудничестве с организацией ФЕТО, которую возглавляет исламский проповедник Фетхуллах Гюлен. Последнего Турция считает причастным к госперевороту двухлетней давности.

Ранее kp.ru писал о том, что американский президент Дональд Трамп пригрозил Турции новыми санкциями, если подданного США не выпустят из-под домашнего ареста. Политик назвал пастора великим христианином и замечательным человеком, и выразил недоумение, почему он до сих пор арестован.

В ответ на выступление Трампа министр иностранных дел Турции отметил, что никаких положительных результатов введением санкций США не добьются. Более того, Анкара может ввести ответные ограничения, если Америка не захочет сотрудничать в этом вопросе.