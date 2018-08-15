Захарова заявила, что США не справились с ролью супермена в разрешении международных конфликтов

СЕГОДНЯ 12:46 2018-08-15T12:46:50+03:00

По словам представителя МИД РФ, если бы Вашингтон мог приносить в этот мир стабильность, то многие страны могли бы поддержать концепцию исключительности Штатов

Изменить размер текста: A A

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон не сумел выполнить роль супермена в разрешении международных конфликтов. По ее словам, если бы США смогли добавить миру стабильность, то многие государства могли бы поддержать концепцию их исключительности.

"Кто же был бы против? Это же огромная политическая, финансовая, моральная ответственность - быть тем самым суперменом, который прилетает на помощь, оказывает ее и улетает", - сказала Захарова на международном молодежном форуме "БалтАртек".

Она отметила, что США "почему-то не справились с такой ролью". Дипломат добавила, что международных конфликтов стало больше, "хотя многие на США очень надеялись", передает ТАСС.

Международный образовательный форум "БалтАртек" проводится в Светлогорске с 9 по 16 августа, собрал более 300 молодых соотечественников из 70 стран мира. Партнерами мероприятия являются выступают министерство иностранных дел России, Россотрудничество, правительство Калининградской области, Балтийский федеральный университет им. Канта.