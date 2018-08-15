Московских рестораторов попросили закрыть летние вернады на время сильных дождей

СЕГОДНЯ 12:54 2018-08-15T12:54:52+03:00

Погода в Москве начнет портиться, ожидается шквальный ветер, дождь и гроза. Фото: Евгения ГУСЕВА

Непогода накроет столицу уже вечером в среду. Ожидается сильный ветер, дождь и гроза

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На Москву надвигаются дожди и грозы. Столичный департамент торговли и услуг попросил руководителей предприятий общепита приостановить работу летних вернанд из-за непогоды и принять меры по укреплению слабых конструкций.

"В связи с предупреждением МЧС России о том, что в столице 15 августа ожидается сильный ветер, дождь, а в некоторых районах возможна гроза, просим вас принять меры по прекращению эксплуатации летних веранд. Также необходимо укрепить маркизные, пергольные конструкции и закрыть все зонты", - говорится в обращении департамента.

ГУ МЧС России по Москве сегодня распространило экстренное предупреждение о надвигающихся дождях с грозами при сильном ветре.

По данным Росгидромета сегодня, 15 августа, в Москве ожидаются дождь, местами сильный, гроза, во второй половине дня местами град, ветер с порывами 17-22 м/с.

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