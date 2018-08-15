Число жертв пожара в Греции возросло до 96

СЕГОДНЯ 13:38 2018-08-15T13:38:26+03:00

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Жертвами пожаров в Греции, которые произошли 23 июля, стали 96 человек. Такие данные привели в пожарной службе страны. Кроме того в ведомстве добавили, что с травмами и ожогами в больницы поступило 187 человек.

Отмечается, что эти показатели были обновлены накануне. По данным греческого Минздрава, в минувший вторник в одной из местных больниц скончался от сильнейших ожогов 68-летний мужчина.

В настоящее время в госпиталях Аттики по-прежнему находятся раненые. Всего под надзором врачей продолжают оставаться 29 человек, шесть из них нуждаются в интенсивной терапии. Кроме того, в детской больнице находится один ребенок. Сейчас медики же оценивают его состояние, как хорошее, пишет сайт «Свободная пресса».

Добавим, что на сегодняшний день неопознанными остаются две жертвы пожара. Сообщения об их пропаже не поступало ни от родственников, ни от знакомых, передает телеканал «360».

Напомним, пожар разразился в Аттике 23 июля. Из-за сильного ветра пожарным не удалось локализовать огонь в короткие сроки и ситуация вышла из-под контроля.