2018-08-15T13:54:53+03:00
Экономика

С 1 сентября экспортная пошлина на нефть в России понизится до 130 долларов за тонну

В настоящее время размер этой пошлины составляет 135,4 доллара за тонну
Екатерина БОЛГОВА
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Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 сентября понизится до $130 за тоннуЭкспортная пошлина на нефть в РФ с 1 сентября понизится до $130 за тоннуФото: REUTERS
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С 1 сентября 2018 года экспортная пошлина на нефть в России составит 130 долларов за тонну, что на 5,4 доллара ниже, чем в настоящее время.

Как сообщается на сайте Минфина, за время мониторинга с 15 июля по 14 августа 2018 года средняя цена на нефть Urals составила 71,05 доллара за баррель, то есть 518,7 долларов за тонну.

Отмечается, что пошлина на высоковязкую нефть уменьшится до 21,4 доллара с 22,4 доллара за тонну. При этом пошлина на светлые нефтепродукты и масла составит 39 долларов за тонну, на темные — 130 долларов. Пошлина на бензин уменьшится до 39 долларов за тонну.

Также понизится пошлина на сжиженный газ с 18,1 доллара до 8,6 доллара.

Кроме того, нулевой останется ставка пошлины на нефть для некоторых месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с налоговым маневром в нефтяной отрасли.

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