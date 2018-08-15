2018-08-15T14:06:25+03:00
Происшествия

Обрушение моста в Генуе: прокурор назвал причину происшествия

По мнению прокурора города, обрушение моста в Генуе произошло из-за человеческой ошибки
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В Генуе обрушился автомобильный мостВ Генуе обрушился автомобильный мостФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Причиной обрушения автомобильного моста в итальянской Генуе стал человеческий фактор, заявил прокурор города Франческо Коцци. Он отметил, что надзорное ведомство в настоящее время занимается сбором данных по поводу строительства конструкции и ее обслуживания.

"Мы должны ответить на один-единственный вопрос: почему это случилось? Это наша задача, ради нее мы сделаем все необходимое", — сказал Коцци.

Ответственность за происшествие несет на компанию Autostrade per l'Italia, которая управляет итальянскими дорогами, заявил вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо. Он отметил, что соглашение с этой компанией будет расторгнуто, передает РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, накануне днем рухнул мост на автостраде А-10 близ Генуи. Конструкция обрушилась на жилые здания и железнодорожные пути, когда на мосту было 30 машин. В результате, по последним данным, погибли уже 38 человек. Шестнадцать человек получили ранения, состояние 12 из них оценивается как тяжелое. В Генуе объявлен траур.

Директор Autostrade per l'Italia Джованни Кастеллуччи заявил, что на обрушившемся мосту велся ремонт, но опасности конструкция не представляла.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МИД России назвал оборонный бюджет США угрозой мировой безопасности
МИД РФ назвал "большой ошибкой" оказание ООН поддержки "Белым каскам"
Новый саммит лидеров России, Ирана и Турции по Сирии пройдет в Тегеране
В США коллегия присяжных опубликовала доклад о надругательствах 300 католических священников над детьми
Дания построит забор на границе с Германией
С 1 сентября экспортная пошлина на нефть в России понизится до 130 долларов за тонну
Дутерте: Китаю необходимо умерить свою политику в отношении Южно-Китайского моря
Число жертв пожара в Греции возросло до 96
Песков подтвердил информацию о подготовке встречи Болтона с российскими представителями в Женеве
Московских рестораторов попросили закрыть летние вернады на время сильных дождей
Захарова заявила, что США не справились с ролью супермена в разрешении международных конфликтов
Сказку про Чебурашку добавили в iTunes в память об Эдуарде Успенском
Суд Турции отказался освободить из-под домашнего ареста пастора Брансона
Банк в Крыму прекратил выпуск карт Visa и MasterCard
Установлен водитель, протаранивший толпу людей в Лондоне
Доллар и евро вновь подорожали на открытии торгов
Следственный комитет опубликовал видео задержания мэра Оренбурга
Роспотребнадзор запустит «горячую линию» для жалоб на школьные товары
Ученые прогнозируют аномальную жару в ближайшие пять лет
Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Эдуарда Успенского
Взрыв на полигоне в Казахстане: пострадали 10 военнослужащих