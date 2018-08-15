Обрушение моста в Генуе: прокурор назвал причину происшествия

СЕГОДНЯ 14:06 2018-08-15T14:06:25+03:00

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Причиной обрушения автомобильного моста в итальянской Генуе стал человеческий фактор, заявил прокурор города Франческо Коцци. Он отметил, что надзорное ведомство в настоящее время занимается сбором данных по поводу строительства конструкции и ее обслуживания.

"Мы должны ответить на один-единственный вопрос: почему это случилось? Это наша задача, ради нее мы сделаем все необходимое", — сказал Коцци.

Ответственность за происшествие несет на компанию Autostrade per l'Italia, которая управляет итальянскими дорогами, заявил вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо. Он отметил, что соглашение с этой компанией будет расторгнуто, передает РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, накануне днем рухнул мост на автостраде А-10 близ Генуи. Конструкция обрушилась на жилые здания и железнодорожные пути, когда на мосту было 30 машин. В результате, по последним данным, погибли уже 38 человек. Шестнадцать человек получили ранения, состояние 12 из них оценивается как тяжелое. В Генуе объявлен траур.

Директор Autostrade per l'Italia Джованни Кастеллуччи заявил, что на обрушившемся мосту велся ремонт, но опасности конструкция не представляла.