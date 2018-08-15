Дания построит забор на границе с Германией

СЕГОДНЯ 14:10 2018-08-15T14:10:37+03:00

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Министерство охраны окружающей среды Дании в понедельник, 13 августа, окончательно одобрило строительство ограждения на границе с Германией. Такое решение было принято после консультаций с общественностью.

Ожидается, что забор позволит предотвратить распространение африканской чумы, переносчиками которой могут быть дикие кабаны.

Ограждение будет проходить вдоль датско-немецкой границы от Ваттового моря на западе до фьорда Фленсбург на востоке. Строительство должно быть завершено к концу 2019 года. Обойдется весь проект примерно в 11 млн евро.

Между тем, специалисты считают, что возведение такого ограждения только навредит дикой природе и может считаться лишь символическим жестом, сделанным в угоду фермерам и настроенный против мигрантов граждан, передает Deutsche Welle.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Польша также планировала защищаться от кабанов и африканской чумы с помощью забора. Его планировалось построить на границе республики с Россией, Украиной и Белоруссией. Однако позже власти отказались от такой идеи, посчитав ее неэффективной.