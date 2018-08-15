В США коллегия присяжных опубликовала доклад о надругательствах 300 католических священников над детьми

СЕГОДНЯ 14:21 2018-08-15T14:21:11+03:00

В США стало известно о надругательствах 300 католических священников над детьми Фото: REUTERS

В документе отмечается, что от действий сексуального характера служителей нескольких епархий Пенсильвании пострадали более тысячи несовершеннолетних

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В США большая коллегия присяжных обнародовала доклад о надругательствах сексуального характера католических священнослужителей Пенсильвании над детьми.

Как сообщила телекомпания NBC, от таких действий священников нескольких епархий штата пострадали более тысячи несовершеннолетних.

В 2016 года Генеральная прокуратура Пенсильвании сообщила о начале расследования большой коллегии присяжных, которая планировала исследовать сотни обвинений в адрес священников. В результате был опубликован 884-страничный доклад, в котором содержатся доказательства многочисленных случаев насилия над несовершеннолетними с 1950-х годов.

Отмечается, что за это время больше 300 служителей разных епархий растлили больше тысячи детей. Присяжные полагают, что количество пострадавших детей может быть намного больше.

Генпрокурор Пенсильвании Джош Шапиро заявил, что руководство церкви в Пенсильвании было в курсе и даже покрывало причастных к происшествиям священников.