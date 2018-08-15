2018-08-15T14:43:43+03:00
Политика

МИД РФ назвал "большой ошибкой" оказание ООН поддержки "Белым каскам"

В российском ведомстве напомнили, что эти "бесстрашные гуманитарщики" на деле являются пособниками террористов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Фото: Виталий Невар ТАССОфициальный представитель российского МИД Мария Захарова. Фото: Виталий Невар ТАСС
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Министерство иностранных дел России обвинило Организацию объединенных наций (ООН) в оказании поддержки так называемым "Белым каскам", которые на деле являются "пособниками опаснейших группировок в Сирии". Такое заявление сделала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Она подчеркнула, что, проводя эвакуацию активистов этой организации из южных районов САР, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев лишь укрепляет созданный ими лживый образ.

"Свою вовлеченность в эти события ооновцы подтвердили. УВКБ тем самым поддерживает кампанию дезинформации, устроенную этими бесстрашными гуманитарщиками. Это как минимум большая ошибка", - цитирует ТАСС дипломата.

По словам Захаровой, истинная цель НПО "Белые каски" заключается в искажении информации об антитеррористических усилиях в Сирии.

Напомним, что 22 июля Израиль по просьбе ряда мировых лидеров эвакуировал из соседней арабской республики несколько сотен членов "гуманитарной организации", которые известны своими постановочными видеороликами о химатаках. Тогда ООН заявила, что не участвовала в данном процессе, но очень благодарна приютившей беженцев Иордании.

В МИД РФ тогда назвали этот побег "псевдогуманитарщиков" демонстрацией лицемерия. Российские дипломаты подчеркнули, что данный инцидент показал, чьи заказы эти активисты отрабатывали и на чьи финансовые средства существовали.

Сайт kp.ru писал о том, что незадолго до объявления об эвакуации "Белых касок" Соединенные Штаты отказались от их финансирования.

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