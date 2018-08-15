МИД России назвал оборонный бюджет США угрозой мировой безопасности

СЕГОДНЯ 14:56 2018-08-15T14:56:22+03:00

Рекордные расходы на военную сферу свидетельствуют о том, что Вашингтон намерен доминировать посредством силы

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Новый оборонный бюджет США на 2019 год окажет разрушительное воздействие на систему международной безопасности. Такое мнение высказала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на своем брифинге.

Она подчеркнула, что столь "беспрецедентная накачка военного бюджета" свидетельствует о закреплении американцами курса на доминирование на международной арене посредством силы.

Кроме того, в законе, который был назван в честь главного русофоба США сенатора Джона Маккейна, предусмотрены расходы на реализацию проектов в рамках антироссийской и антикитайской кампаний. Соответствующие положения закреплены в стратегиях нацбезопасности, нацобороны и в обзоре ядерной политики.

"Подобные действия все дальше загоняют в тупик российско-американские отношения и делают проблематичной саму возможность их перевода в конструктивное русло", - цитирует "Интерфакс" Захарову.

Сайт kp.ru писал о том, что в понедельник, 13 августа, президент США Дональд Трамп в торжественной обстановке подписал оборонный бюджет на 2019 финансовый год, который стал рекордным в истории страны - 716 млрд долларов (696 млрд в прошлом году).