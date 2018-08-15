2018-08-15T15:18:50+03:00
Экономика

Дмитрий Медведев подписал распоряжение, регламентирующее строительство Северного широтного хода

Полярная магистраль откроет новые перспективы по освоению российской Арктики
Ирина СУХАНОВА
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Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства о заключении концессии по проекту «Северный широтный ход». Документ регламентирует финансирование, строительство и эксплуатацию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования «Обская – СалехардНадым». Это важнейшее соглашение для социально-экономического развития Ямало-Ненецкого АО.

Согласно распоряжению, ОАО «РЖД» обеспечит финансирование реконструкции линии «Коноша – Котлас – Чум – Лабытнанги» Северной железной дороги. «Газпром» профинансирует реконструкцию линии «Надым – Пангоды». Правительство ЯНАО выступит инвестором строительства автомобильной части моста через Обь.

- Северный широтный ход даст нам возможность реализовать задачи по освоению российской Арктики, - рассказал врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов. - Строительство СШХ – это развитие экономики округа, а значит, и дополнительные налоговые доходы, которые мы сможем потратить на строительство новых детских садов, школ и другой социальной инфраструктуры.

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