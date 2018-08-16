Васильева - о замене письма клавиатурой: “Это дичь, этого не может быть никогда”

СЕГОДНЯ 00:10 2018-08-15T15:21:20+03:00

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Российские школы не будут отказываться от прописей и бумажных тетрадей. Об этом сообщила министр просвещения Ольга Васильева во время встречи с журналистами в “Комсомольской правде”.

- Я никогда не говорила и не скажу, что мы пытаемся заменить письмо клавиатурой. Это дичь, этого не может быть никогда, - заявила министр. - Финляндия, которая пошла по этому пути, в прошлом году вновь вернулась законодательно к письму от руки, понимая, что без мелкой моторики развитие малыша вряд ли возможно.

Предложения заменить бумажные прописи компьютерным набором звучали неоднократно, в том числе, в рамках обсуждения проекта “Цифровая школа”. Однако, как подчеркнула министр, этот проект направлен, в первую очередь, на улучшение качества работы педагогического состава и перевод школы на электронный документооборот.