2018-08-15T15:21:20+03:00
Общество

Васильева - о замене письма клавиатурой: “Это дичь, этого не может быть никогда”

В “Цифровой школе” останутся ручки и бумажные тетради, заявила министр просвещения
Ксения КОНЮХОВА
Поделиться:
Ольга Васильева во время встречи с журналистами в “Комсомольской правде”Ольга Васильева во время встречи с журналистами в “Комсомольской правде”Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Российские школы не будут отказываться от прописей и бумажных тетрадей. Об этом сообщила министр просвещения Ольга Васильева во время встречи с журналистами в “Комсомольской правде”.

- Я никогда не говорила и не скажу, что мы пытаемся заменить письмо клавиатурой. Это дичь, этого не может быть никогда, - заявила министр. - Финляндия, которая пошла по этому пути, в прошлом году вновь вернулась законодательно к письму от руки, понимая, что без мелкой моторики развитие малыша вряд ли возможно.

Предложения заменить бумажные прописи компьютерным набором звучали неоднократно, в том числе, в рамках обсуждения проекта “Цифровая школа”. Однако, как подчеркнула министр, этот проект направлен, в первую очередь, на улучшение качества работы педагогического состава и перевод школы на электронный документооборот.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24