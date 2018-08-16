Минпросвещения профинансирует исследования детской физиологии

СЕГОДНЯ 00:08 2018-08-15T15:23:48+03:00

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Министерство просвещения поддержит исследования детской психологии и физиологии. На это выделены дополнительные средства, заявила министр Ольга Васильева на встрече с журналистами в редакции “Комсомольской правды”.

- Международные исследования читательской грамотности школьников PIRLS и PISA показывают, что в первом классе мы читаем прекрасно, а в девятом мы читаем уже никак, - рассказала Ольга Васильева. - Эта проблема не сегодняшняя, она была и в советской школе. Переход от начальной школы к средней школе требует дополнительного внимания и опоры на науку. В рамках проекта “Образование” заложены большие возможности для научных исследований именно в области детской физиологии, нейрофизиологии и психологии для того, чтобы понять эти проблемы. Эти исследования проводились в нашей стране всегда и проводятся сейчас, правда, не в таком масштабе, как хотелось бы.

В последние годы число исследований детской физиологии серьезно сократилось. Об этом рассказывала в интервью “Комсомолке” директор Института возрастной физиологии РАО Марьяна Безруких. По словам директора, были сокращены лаборатории, многие направления, которые были бы полезны системе образования.