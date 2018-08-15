СЕГОДНЯ 15:29 2018-08-15T15:29:34+03:00

Министр обороны напомнил, что ранее было принято решение о передислокации Каспийской флотилии из Астрахани на территорию Дагестана

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Глава министерства обороны генерал армии Сергей Шойгу заявил, что в Каспийске будет построена полноценная военно-морская база.

"Хочу подчеркнуть, что в Каспийске должна быть построена современная военно-морская база с системами инженерного, навигационно-гидрографического и материально-технического обеспечения", - сказал Шойгу во время рабочей поездки в Дагестан.

Он отметил, что одним из ключевых вопросов является «организация ремонта и сервисного обслуживания кораблей и судов Каспийской флотилии» силами новой военно-морской базы.

Министр напомнил, что в прошлом году было принято решение о передислокации Каспийской флотилии из Астрахани в Дагестан. По его словам, в настоящее время проводятся изыскательские работы в Каспийской бухте, а также возведение объектов в порту Махачкала и реконструкция зданий для размещения 177-го полка морской пехоты.

«Особое внимание нужно уделить жилому фонду, медицинскому и социально-бытовому обслуживанию военнослужащих и их семей, а также их культурному досугу», - добавил министр, передает ТАСС.