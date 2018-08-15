2018-08-15T15:37:10+03:00
Спорт

Денис Черышев поблагодарил "Вильярреал" и примерил форму нового клуба - "Валенсии"

Послание напарникам по двум клубам полузащитник сборной России оставил в личном Инстаграме
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Денис Черышев - автор гола в ворота сборной Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2018.Денис Черышев - автор гола в ворота сборной Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2018.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сменивший "Вильярреал" на "Валенсию" полузащитник сборной России Денис Черышев поблагодарил оба клуба. Валенсийцев - за возможность вернуться и продолжить карьеру в команде. Об этом он написал в личном Инстаграме на испанском языке.

- Большое спасибо, "Валенсия", за эту новую возможность! Слава богу, все прошло хорошо! Удачи моим товарищам по "Вильярреалу", очень благодарен клубу за все, - написал Черышев у себя в соцсетях.

Но не остался в стороне и русский язык. Деис поблагодарил фанатов:

- Благодарю всех за поддержку! Теперь только вперед!

Напомним, что ранее было объявлено о переходе одного из лидеров сборной России по футболу из "Вильярреала" в "Валенсию" до конца нынешнего сезона на правах аренды. Черышев уже выступал за "Валенсию" в 2016 году. Он был в аренде из "Реала". Однако не смог сыграть много встреч из-за того, что получил травму.

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