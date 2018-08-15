2018-08-15T16:29:21+03:00
Общество

Прощание с Эдуардом Успенским состоится 18 августа

В Центральном доме литераторов пройдет прощание с Эдуардом Успенским, похоронят писателя на Троекуровском кладбище
Екатерина БОЛГОВА
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Писатель Эдуард Успенский умер в возрасте 80 летПисатель Эдуард Успенский умер в возрасте 80 летФото: СОЦСЕТИ
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Прощание с писателем Эдуардом Успенским состоится 18 августа в Центральном доме литераторов (ЦДЛ). Похоронят писателя, умершего накануне на 81-м году жизни, на Троекуровском кладбище.

"Предварительно, прощание с Эдуардом Николаевичем состоится в субботу, 18 августа, в ЦДЛ, похороны - на Троекуровском кладбище", - сообщила вдова писателя Елена Успенская, передает ТАСС.

Напомним, знаменитый детский писатель Эдуард Успенский скончался 14 августа в своем доме в Москве. Как сообщал сайт kp.ru, у писателя было онкологическое заболевание, он перенес операцию в Германии.

Эдуард Успенский родился 22 декабря 1937 года в Егорьевске в Подмосковье. В 1965 году он выпустил сборник стихотворений "Смешной слоненок", а в 1974 году - повесть-сказку "Дядя Федор, пес и кот". По мотивам этого произведения режиссер Владимир Попов снял мультипликационные ленты "Трое из Простоквашино" (1978), "Каникулы в Простоквашино" (1980) и "Зима в Простоквашино" (1984). В 2018 году киностудия «Союзмультфильм» выпустила продолжение мельтсериала.

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