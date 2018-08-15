Билеты на бой Нурмагомедов - Макгрегор: самый дешевый будет стоить от 205 долларов
Старт продаж на поединок UFC намечен на 17 августа
Хабиб Нурмагомедов.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Лас-Вегасе 6 октября в бою за чемпионский пояс UFC в легком весе сойдутся россиянин Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор. И вот сегодня, 15 августа, были официально озвучены цены на билеты на эту встречу.
Самый дешевый будет стоит 205 долларов, а дороже всего обойдутся места в 2505 долларов. На руки будут продавать не более восьми билетов, и старт продаж намечен на 17 августа.
Хабиб Нурмагомедов - первый в истории UFC россиянин, который выиграл чемпионский пояс. На его счету - 26 побед и ни одного поражения. 16 поединков он заканчивал досрочно в свою пользу.