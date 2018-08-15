2018-08-15T16:15:00+03:00
Происшествия

По делу Павликовой и Дубовик собрано достаточно доказательств

Cледствие просит суд перевести фигуранток дела "Нового величия" под домашний арест
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Степень вины подозреваемых в дальнейшем установит судСтепень вины подозреваемых в дальнейшем установит судФото: Агентство городских новостей "Москва"
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В четверг подозреваемые в создании экстремистского сообщества "Новое величие" Анна Павликова и Мария Дубовик могут выйти из зала Дорогомиловского суда столицы, и отправятся домой, к своим матерям.

"Следствие обратилось в суд об изменении меры пресечения в отношении Анны Павликовой и Марии Дубовик на домашний арест. Это не означает, что они не виновны. По их делу собрано достаточное количество доказательств, и нет основания для содержания их под стражей. Степень вины подозреваемых в дальнейшем установит суд, - сообщил "Комсомолке" источник в следствии.

Напомним, 16 мая Дорогомиловский суд столицы арестовал десять активистов движения "Новое величие", в том числе 17-летнюю на тот момент Павликову и 19-летнюю Дубовик. Их обвиняют в организации экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ) (статья предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы).

По информации ряда источников девушки создали в интернете сайт революционного движения, посетители которого написали свою политическую программу, устав и призывали к насильственной смене государственной власти.

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