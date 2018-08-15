МИД РФ назвал голословными обвинения во вмешательстве в дела Греции

СЕГОДНЯ 16:37 2018-08-15T16:37:37+03:00

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Россия никогда не вмешивалась как во внутренние дела Греции, так и в ее внешнюю политику. Такое заявление сделала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Напомним, что 10 августа на сайте МИД Греции появилось сообщение, содержащее оценку отношений между нашими странами. В ведомстве заявили, что на протяжении последних лет Москва якобы постоянно отходила от позиций, отвечающих уровню дружбы и сотрудничества и не осознавала наличия у Афин собственных интересов в международной политике.

"Обвинения, выдвинутые Афинами, сводятся к голословным заявлениям, доказательства нам так и не были предоставлены", - сказала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что не Россия была инициатором ухудшения двусторонних отношений, однако, несмотря на это, она готова проявить "терпение и ответственность в интересах восстановления полноформатного взаимодействия", передает ТАСС.

Сайт kp.ru уже писал о том, что 11 июля Греция выслала двух наших дипломатов и запретила въезд в страну еще двоим. После этого послу республики в РФ Андреасу Фриганасу была вручена нота об ответных мерах.