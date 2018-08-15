Обрушение моста в Генуе: число погибших увеличилось до 39 человек

СЕГОДНЯ 16:59 2018-08-15T17:00:04+03:00

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Число погибших при обрушении автомобильного моста в Генуе достигло 39 человек. Среди жертв происшествия трое детей в возрасте 13, 12 и 8 лет. Такие данные привели власти итальянской префектуры.

Уточняется, что пятеро погибших все еще не опознаны. Кроме того, 16 пострадавших в результате инцидента остаются в больницах. Из них 12 человек находятся в тяжелом состоянии. Многие местные жители числятся пропавшими без вести.

Также увеличилось число людей, эвакуированных из зоны обрушения моста из-за угрозы обвала оставшейся части конструкции. Если раньше их было 440 человек, то сейчас - 632, передает телеканал Rai News 24.

Обрушение части моста в Генуе произошло днем 14 августаФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Напомним, что обрушение моста Моранди близ Генуи произошло во вторник, 14 августа, во время сильной грозы. Пролет участка трассы А10 длиной около ста метров просто рухнул на жилые дома и магазины.

В момент инцидента на мосту находились 35 легковых автомобилей и три грузовика. Многие люди оказались под завалами. В настоящий момент продолжается поисково-спасательная операция. Местная прокуратура начала расследование случившегося, передает сайт kp.ru.