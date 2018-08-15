2018-08-15T17:13:32+03:00
Политика

В МИД России назвали недопустимыми действия США в отношении Бутиной

Сотрудникам посольства РФ в Вашингтоне удалось добиться улучшения условия содержания нашей соотечественницы, однако этого недостаточно
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Арестованная в США россиянка Мария БутинаАрестованная в США россиянка Мария БутинаФото: REUTERS
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В министерстве иностранных дел РФ назвали недопустимыми действия США в отношении россиянки Марии Бутиной и призвали прекратить уголовное производство в отношении нее. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что все обвинения американцев безосновательны и "не выдерживают никакой критики".

Она рассказала, что сотрудникам посольства РФ в Вашингтоне удалось добиться некоторых улучшений условий содержания нашей соотечественницы в тюрьме, однако применяемый к ней режим остается тяжелым.

Так, ранее сайт kp.ru писал о том, что Марии до сих пор запрещены прогулки на свежем воздухе, а камера плохо отапливается, из-за чего у девушки обострился хронических артрит.

"Создается впечатление, что, стараясь максимально усложнить жизнь россиянке, в Вашингтоне хотели бы заставить ее вот такими методами сотрудничать со следствием. Считаем подобные действия американской стороны недопустимыми", - цитирует ТАСС Захарову, которая потребовала от Соединенных Штатов немедленно оказать Марии Бутиной всю необходимую медицинскую помощь

Напомним, что еще месяц назад нашу соотечественницу обвинили в шпионаже, преступном сговоре и работе в качестве иностранного агента без разрешения. Теперь девушке грозит до 20 лет тюрьмы.

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