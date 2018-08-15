В Подмосковье умер знаменитый летчик-испытатель

СЕГОДНЯ 17:26 2018-08-15T17:26:38+03:00

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В Московской области скончался ветеран Великой отечественной войны Иван Ведерников. Знаменитый летчик-испытатель ушел из жизни в военном госпитале. Заслуженный летчик-испытатель СССР будет похоронен на Троекуровском кладбище столицы рядом с женой.

С именем Ивана Корнеевича Ведерникова связана целая страница в истории авиации. После завершения войны Ведерников не смог расстаться с небом и остался служить в вооруженных силах. Занимался тестированием новых боевых и гражданских самолетов в Главном научно-исследовательском институте Военно-воздушных сил СССР. Лично испытывал бомбардировщики «Ту-16» и «Ту-95», пассажирские самолёты «Ту-114» и «Ту-116», пишет "Дни.ру".

После увольнения в запас Ведерников продолжил летную карьеру в Объединенном конструкторском бюро А.Н. Туполева. Участвовал в испытаниях противолодочных самолётов «Ту-142» и «Ту-142М», военного самолёта «Ту-95РЦ», пассажирских самолётов «Ту-104», «Ту-124», «Ту-114», «Ту-134», «Ту-144», «Ту-154», а также их различных модификаций.

Сайт kp.ru сообщал, что ранее скончался знаменитый сценарист Эдуард Успенский. Не исключено, что его именем в Москве назовут одну из улиц.