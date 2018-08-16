Новые концепции преподавания школьных предметов появятся уже в конце октября

СЕГОДНЯ 00:24 2018-08-15T18:01:22+03:00

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Министерство просвещения готовит новые концепции преподавания школьных дисциплин. Они могут вступить в силу уже в этом учебном году. Об этом рассказала министр просвещения Ольга Васильева на встрече с журналистами в “Комсомольской правде”.

- Были сформированы и приняты многие предметные концепции, такие как историко-культурный стандарт, концепция русского языка и литературы, - напомнила министр. - А концепции по обществознанию, географии, физической культуре, искусству и ОБЖ, надеюсь, будут приняты на ближайшей коллегии. Ориентировочно, она пройдет в конце октября.

Напомним, сейчас Министерство просвещения держит курс на снижение вариативности школьных учебников. В рамках каждой предметной концепции предполагается сокращение линеек учебников до 2-3 базовых версий, углубленного курса и специальной линейки пособий для детей с ограниченными возможностями здоровья.