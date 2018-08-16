Образовательные кредиты могут вернуть с 1 декабря текущего года

СЕГОДНЯ 00:00 2018-08-15T18:55:21+03:00

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Российские студенты снова смогут взять в банках кредит на получение высшего образования. Об этом рассказала министр просвещения Ольга Васильева на встрече с журналистами в “Комсомольской правде”.

- Сейчас министерство образования высшей школы берет на себя продолжение этой темы, - подчеркнула Васильева. - Но тогда, когда мы встречались в прошлый раз, я говорила, что перенос на 1 декабря (2018 года - Ред.) и мы посмотрим уже к 1 декабря и точно вам скажем, какой процент будет.

Напомним, что выдачу образовательных кредитов приостановили в 2017 году. Это было сделано для того, чтобы привести условия кредитования в соответствие с новыми требованиями законов. Программа существует в России с 2010 года, и за это время льготные кредиты успели получить почти 10 тысяч учащихся.