Министр Васильева - об усыновлении детей родителями с ВИЧ: "Я далека от этой идеи"
Министр просвещения Ольга Васильева призналась, что “очень далека” от идеи разрешить усыновлять детей людям с положительным ВИЧ-статусом.
- Я вам скажу честно, я далека от этой идеи, очень далека, - заявила Васильева на встрече с журналистами в “Комсомольской правде”.
Напомним, сейчас ВИЧ входит в список заболеваний, при которых усыновление запрещено. Однако, в Минздраве разрабатывают поправки в законодательстве, которые позволят вич-инфицированным людям усыновлять и брать под опеку детей-сирот, если приемные родители будут принимать необходимые медикаменты.
Между тем, Ольга Васильева сообщила, что минпросвещения ужесточает требования к кандидатам в приемные родители и системе их отбора.