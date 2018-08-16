Министр Васильева - об усыновлении детей родителями с ВИЧ: "Я далека от этой идеи"

СЕГОДНЯ 00:02 2018-08-15T18:55:36+03:00

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Министр просвещения Ольга Васильева призналась, что “очень далека” от идеи разрешить усыновлять детей людям с положительным ВИЧ-статусом.

- Я вам скажу честно, я далека от этой идеи, очень далека, - заявила Васильева на встрече с журналистами в “Комсомольской правде”.

Напомним, сейчас ВИЧ входит в список заболеваний, при которых усыновление запрещено. Однако, в Минздраве разрабатывают поправки в законодательстве, которые позволят вич-инфицированным людям усыновлять и брать под опеку детей-сирот, если приемные родители будут принимать необходимые медикаменты.

Между тем, Ольга Васильева сообщила, что минпросвещения ужесточает требования к кандидатам в приемные родители и системе их отбора.