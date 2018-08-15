Причиной обрушения моста в Генуе мог стать человеческий фактор
Обрушение моста в итальянском городе Генуя могло произойти из-за человеческой ошибки. Такое мнение высказал генеральный прокурор населенного пункта Франческо Коцци.
"Это была не случайность, а человеческая ошибка", - сказал он.
Сообщается, что прокуратура уже возбудило дело об убийстве по неосторожности. В настоящий момент полицейские занимаются сбором документации по ремонту автомобильной магистрали и обслуживанию моста, передает Rai News.
В момент трагедии на мосту находилось более 30 автомобилейФото: REUTERS
Напомним, что стометровый пролет моста Моранди рухнул во вторник, 14 августа, во время сильной грозы. В момент инцидента на этом участке трассы находились 35 легковых автомобилей и три грузовика.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в среду число погибших в результате происшествия достигло 39 человек. Среди них три ребенка. Также в больницах все еще находятся 16 пострадавших. Примерно десять человек считаются пропавшими без вести.
Изначально считалось, что причиной обрушения моста могли стать коррозия конструкций и неблагоприятные погодные условия.
Видео последствий обрушения моста в Генуе.В результате крушения автомобильного моста в итальянском городе Генуя погибли десятки человек
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