Причиной обрушения моста в Генуе мог стать человеческий фактор

СЕГОДНЯ 18:21 2018-08-15T18:26:35+03:00

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Обрушение моста в итальянском городе Генуя могло произойти из-за человеческой ошибки. Такое мнение высказал генеральный прокурор населенного пункта Франческо Коцци.

"Это была не случайность, а человеческая ошибка", - сказал он.

Сообщается, что прокуратура уже возбудило дело об убийстве по неосторожности. В настоящий момент полицейские занимаются сбором документации по ремонту автомобильной магистрали и обслуживанию моста, передает Rai News.

В момент трагедии на мосту находилось более 30 автомобилейФото: REUTERS

Напомним, что стометровый пролет моста Моранди рухнул во вторник, 14 августа, во время сильной грозы. В момент инцидента на этом участке трассы находились 35 легковых автомобилей и три грузовика.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в среду число погибших в результате происшествия достигло 39 человек. Среди них три ребенка. Также в больницах все еще находятся 16 пострадавших. Примерно десять человек считаются пропавшими без вести.

Изначально считалось, что причиной обрушения моста могли стать коррозия конструкций и неблагоприятные погодные условия.