Башар Асад амнистировал некоторых боевиков
Президент Сирии Башар Асад подписал указы об амнистии ряда граждан различных категорий, в том числе некоторых боевиков. Об этом сообщил министр муниципального управления и экологии Арабской Республики Хусейн Махлюф во время заседания межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев.
"С целью скорейшего восстановления мира в стране президент Сирии издал несколько указов в отношении различных категорий граждан", — сказал глава ведомства.
По его словам, процедура урегулирования этого вопроса носила индивидуальный характер и зависела от степени участия конкретных граждан в боевых действиях, передает РИА Новости.
Напомним, что многие незаконные вооруженные группировки согласить оставить захваченные ими сирийские города без боя в обмен на гарантию безопасности, однако уже сейчас вновь фиксируются нарушения режима перемирия.
Так, например, сайт kp.ru писал о том, что 12 августа оппозиционные силы обстреляли позиции армии Дамаска, а несколько дней до этого российские военные сбили два запущенных боевиками беспилотника в районе авиабазы Хмеймим.