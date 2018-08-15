Башар Асад амнистировал некоторых боевиков

СЕГОДНЯ 18:36 2018-08-15T18:36:03+03:00

Такое решение было принято с целью скорейшего восстановления мира в Сирии

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Президент Сирии Башар Асад подписал указы об амнистии ряда граждан различных категорий, в том числе некоторых боевиков. Об этом сообщил министр муниципального управления и экологии Арабской Республики Хусейн Махлюф во время заседания межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев.

"С целью скорейшего восстановления мира в стране президент Сирии издал несколько указов в отношении различных категорий граждан", — сказал глава ведомства.

По его словам, процедура урегулирования этого вопроса носила индивидуальный характер и зависела от степени участия конкретных граждан в боевых действиях, передает РИА Новости.

Напомним, что многие незаконные вооруженные группировки согласить оставить захваченные ими сирийские города без боя в обмен на гарантию безопасности, однако уже сейчас вновь фиксируются нарушения режима перемирия.

Так, например, сайт kp.ru писал о том, что 12 августа оппозиционные силы обстреляли позиции армии Дамаска, а несколько дней до этого российские военные сбили два запущенных боевиками беспилотника в районе авиабазы Хмеймим.