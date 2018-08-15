Меркель и Эрдоган провели телефонные переговоры

СЕГОДНЯ 18:49 2018-08-15T18:49:09+03:00

В ходе беседы был затронут сирийский вопрос, а также состояние отношений между Германией и Турцией

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Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры в среду, 15 августа. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального правительства Штеффен Зайберт.

Он рассказал, что в ходе беседы политиков была затронута ситуация в Сирии, а также состояние двусторонних отношений.

"В преддверии государственного визита президента Эрдогана в Германию 28 сентября они договорились о подготовительном совещании министров финансов и экономики", — сообщается на сайте правительства ФРГ.

Стоит отметить, что последний раз Эрдоган был в Германии еще в 2014 году, когда занимал пост премьер-министра Турции, поэтому эта поездка в Берлин станет его первой в качестве главы государства.

И ожидается, что политикам будет, что обсудить, ведь в последние годы отношения между двумя странами стали довольно напряженными. Так, в прошлом году власти ФРГ запретили главе минюста Турции Бекиру Боздагу выступить перед диаспорой в немецком городе Гаггенау относительно референдума по поправкам в конституцию республики, за что были раскритикованы Эрдоганом.

А в июле 2017-го в Берлине пообещали пересмотреть экономическую политику в отношении Анкары, но позже передумали, передает сайт kp.ru.