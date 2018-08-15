В Сирию вернулись более миллиона граждан

СЕГОДНЯ 19:27 2018-08-15T19:27:39+03:00

За прошедшую неделю восстановлены 89 жилых домов, введены в эксплуатацию один детский сад, две школы и один объект водоснабжения

Изменить размер текста: A A

"В свои дома в Сирии за последние 2,5 года вернулись более 1,2 миллиона внутренних переселенцев, до 300 тысяч сирийцев возвратились из-за границы", - заявил на заседании межведомственного штаба по возвращению беженцев в Сирию начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

По словам представителя Минобороны, наиболее эффективно эти процессы идут на ливанском направлении, откуда только за месяц в места постоянного проживания вернулись более 6,5 тысяч человек. Там же за прошедшую неделю в Сирии восстановлены 89 жилых домов, введены в эксплуатацию один детский сад, две школы и один объект водоснабжения.

В десятках населенных пунктах Сирии продолжаются работы по восстановлению и ремонту 58 школ, 29 дошкольных учреждений, 37 хлебопекарен, 34 водонасосных станций, 19 электроподстанций, 23 медицинских учреждений и 342 жилых домов. Активно разворачиваются пункты приема беженцев общей емкостью свыше 161 тысячи мест.